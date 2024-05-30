Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев принял в Кедабеке жителей Кедабекского и Шамкирского районов.

В ходе приема граждане обратились по вопросам программы самозанятости, адресной социальной помощи, жилищного обеспечения, инвалидности и т.д. Среди обратившихся были члены семей шехидов и участники войны.

Каждое заявление было рассмотрено индивидуально, по итогам рассмотрения приняли соответствующие меры.

Гражданам, обратившимся за консультациями, были даны разъяснения. Их зарегистрировали для участия в программах активного трудоустройства, а также программах самозанятости.