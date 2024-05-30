Зеленский: Путин «опасный, он не остановится»

Президент РФ Владимир Путин «опасен», он не остановится в Украине в случае победы России в войне, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian.

Глава украинского государства считает, что в случае победы России в Украине Путин хотел бы еще больше изменить границы Европы. В таком случае была бы Третья мировая война, утверждает президент Зеленский.

«Я не считаю Путина безумным. Он опасен. Это гораздо страшнее. Видите, он не остановится», - заявил Зеленский.

По его словам, российские солдаты использовали те же маршруты, что и гитлеровская армия, чтобы захватить Киев и продвинуться вглубь Украины.