Рзаева задержали в Баку по просьбе России

Правоохранительные органы задержали в Баку 36-летнего Фуада Рзаева, находящегося в международном розыске по запросу России.

Рзаев обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Российские правоохранители характеризуют его как «опасного преступника» и объявили межгосударственный розыск после того, как он покинул территорию России.

В связи с этим российская сторона направила запрос азербайджанским коллегам о задержании Рзаева. Совместная операция двух стран увенчалась успехом - подозреваемый был обнаружен и арестован в столице Азербайджана.

Точные статьи обвинения и детали преступлений, инкриминируемых Фуаду Рзаеву, пока не разглашаются в интересах следствия. Ожидается, что в ближайшее время задержанный будет экстрадирован в Россию для проведения следственных действий и суда.