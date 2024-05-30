Министр обороны России рассказал о «самой массированной атаке» Украины на Крымский мост

По его словам, в ходе отражения атаки в Керчи от падения обломков ракет повреждения получили два парома — автомобильный и железнодорожный.

«Буквально позавчера ночью была самая массированная атака десятью ATACMS на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут. Все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней», — цитируют министра российские СМИ.

Министр упомянул об этом, обвинив Украину в том, что она «продолжает демонстрировать западным спонсорам способность наносить ущерб РФ путем ударов по гражданской инфраструктуре». По его словам, интенсивность таких атак якобы возрастает перед «саммитом мира» в Швейцарии, где собираются обсуждать усилия стран по достижению мира в Украине. Россию на встречу не позвали.

Утром 30 мая Минобороны РФ сообщало, что накануне ночью силы ПВО сбили восемь украинских ракет ATACMS над акваторией Азовского моря, перехватили восемь беспилотников над Черным морем вблизи побережья Крыма, а также уничтожили в акватории два морских дрона.

Украина планировала уничтожить мост через Керченский пролив в первой половине 2024 года, ранее писала The Guardian со ссылкой на источники в украинской военной разведке. Стоит заметить, что мост, соединяющий Россию с полуостровом, является хорошо защищенной целью, и российская сторона «предприняла масштабные меры по защите переправы, укрепив противовоздушную оборону и разместив «баржу-мишень» в качестве приманки для управляемых ракет», отмечает The Guardian.

Однако один из источников издания, высокопоставленный офицер ГУР, утверждает, что у главы украинской разведки Кирилла Буданова есть много средств для уничтожения моста. Кроме того, Буданов, по словам собеседника, следует «утвержденному плану президента Украины Владимира Зеленского о «минимизации» морского присутствия России в Черном море».