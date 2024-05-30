Китай недоволен американцами на Филиппинах

"Китайская сторона сохраняет повышенную бдительность в связи с данными шагами и решительно выступает против них", - заявил У Цянь, официальный представитель Министерства обороны КНР в ответ на вопрос СМИ о размещении американской ракетной системы средней дальности Typhon на Филиппинах под предлогом военных учений.

У Цянь констатировал, что это первый случай развертывания США системы ракет средней дальности за рубежом и в Азиатско-Тихоокеанском регионе с момента окончания холодной войны.

По его словам, действия США и Филиппин привносят в регион большой риск войны, наносят серьезный удар по архитектуре безопасности и подрывают мир и стабильность в регионе.