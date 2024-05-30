Страны НАТО почти договорились

Страны НАТО приблизились к договоренности о выделении $40 млрд в качестве военной помощи Украине на ежегодной основе. Об этом сообщил глава польского МИД Радослав Сикорский после неформальной встречи министров иностранных дел НАТО в Праге, пишут зарубежные СМИ.

По его словам, половину из этой суммы внесут США, оставшиеся $20 млрд будут разделены на остальные государства альянса пропорционально их ВВП.