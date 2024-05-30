На критикующего ислам политика напали с ножом

Неизвестный мужчина утром 31 мая напал с ножом на немецкого консервативного политика, критика ислама Михаэля Штюрценбергера в немецком городе Мангейм. Об этом пишет Bild.

Инцидент произошел во время публичного мероприятия движения Pax Europa на Мангеймской торговой площади. Участники мероприятия попытались остановить злоумышленника, но ему удалось вырваться после нанесения удара ножом критику ислама. Судя по видео, распространившемуся в Сети, к напавшему подбежал полицейский, которого преступник ударил в спину. Затем почти сразу в злоумышленника выстрелил другой правоохранитель.

Bild пишет, что преступника застрелили, однако другие СМИ сообщают, что он только ранен.

Штюрценбергер считается в Германии исламофобским политиком. Он дважды был судим – за оскорбление полицейского и разжигание религиозной розни, является лидером Баварского отделения организации PEGIDA (Патриотические европейцы против исламизации Старого Света).