В Армении возобновили вещание «Первого канала»
В Армении возобновлено вещание российского «Первого канала», заявил министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян.
Он подчеркнул, что задолженность канала погашена. Несколько дней назад тот же Айрапетян сообщил о прекращении вещания «Первого канала» на территории Армении. Он пояснил, что российская сторона не выполнила свои обязательства перед «Армянской телерадиовещательной сетью» и накопила долг по оплате за два с половиной месяца.