Госслужба провела праздник для детей шехидов фото; видео
Государственная служба Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу организовала праздничное мероприятие для детей шехидов по случаю 1 июня - Международного дня защиты детей. Мероприятие прошло в комплексе Центрального призывного пункта Госслужбы, расположенном в поселке Гобу.
Вначале участники мероприятия, среди которых было также руководство Госслужбы, почтили минутой молчания память шехидов, прозвучал Государственный гимн Азербайджана.
Выступая на официальной части мероприятия, начальник Госслужбы Мурсал Ибрагимов рассказал о героизме и мужестве шехидов, завоевавших победу ценой своей жизни: «Ваши родители по приказу Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева взялись за оружие ради защиты Родины. У войны жестокие законы. Есть свобода, победа, независимость, но, к сожалению, есть и погибшие за эту свободу, Родину. Именно благодаря мужеству ваших родителей сегодня полностью восстановлена территориальная целостность Азербайджана».
После официальной части команда «Разведчики», представлявшая на военно-спортивных играх Şahinlər, среднюю школу № 67, продемонстрировала ребятам различные военные задания: разборку и сборку оружия, как установить палатку в полевых условиях, помочь раненому, оказать ему первую медицинскую помощь и т.д.
Затем ребята, разделившись на команды, приняли участие в спортивных играх. По окончании игр детям вручили подарки и почетные грамоты от Госслужбы, а также от Агентства по пищевой безопасности Азербайджана.
В завершение мероприятия дети исполнили песню «Мой отец – герой», вместе с сотрудниками Госслужбы пообедали.
Праздничное мероприятие с участием детей шехидов прошло при поддержке Агентства пищевой безопасности Азербайджана, руководителя проекта «Мой отец – герой» Джалала Гурбанова и ветерана Отечественной войны, полковника-лейтенанта запаса Мураза Садыгова.