16:16

Государственная служба Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу организовала праздничное мероприятие для детей шехидов по случаю 1 июня - Международного дня защиты детей. Мероприятие прошло в комплексе Центрального призывного пункта Госслужбы, расположенном в поселке Гобу. Вначале участники мероприятия, среди которых было также руководство Госслужбы, почтили минутой молчания память шехидов, прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Выступая на официальной части мероприятия, начальник Госслужбы Мурсал Ибрагимов рассказал о героизме и мужестве шехидов, завоевавших победу ценой своей жизни: «Ваши родители по приказу Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева взялись за оружие ради защиты Родины. У войны жестокие законы. Есть свобода, победа, независимость, но, к сожалению, есть и погибшие за эту свободу, Родину. Именно благодаря мужеству ваших родителей сегодня полностью восстановлена территориальная целостность Азербайджана». После официальной части команда «Разведчики», представлявшая на военно-спортивных играх Şahinlər, среднюю школу № 67, продемонстрировала ребятам различные военные задания: разборку и сборку оружия, как установить палатку в полевых условиях, помочь раненому, оказать ему первую медицинскую помощь и т.д.