Армия Китая показала «собак»-роботов на учениях

Китай во время военных учений Golden Dragon 2024 совместно с Камбоджей показал последние достижения в области робототехники, в том числе «собак», оснащенных штурмовыми винтовками.

В маневрах в одном строю с бронемашинами приняли участие две «собаки», созданные компанией Unitree Robotics. Меньший робот Go2 весом около 15 кг оснащен 4D-широкоугольной сенсорной системой и может работать от 2 до 4 часов, передавая изображения в режиме реального времени на командные пункты, автономно планируя маршруты, обходя препятствия и приближаясь к целям. Аккумуляторы и система питания расположены в «брюшной полости», что позволяет ему двигаться вперед и назад, ложиться и прыгать.

Как указывается в западной прессе, роботов-«собак» также тестируют США (изделие Spot), Франция (Ghost Robotics, Vision 60), Россия (M-81).