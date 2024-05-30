Дипломатический скандал Грузии и Литвы

Министерство иностранных дел Грузии вызвало посла Литвы в Тбилиси Андрюса Калиндру, которому заявило о грубом вмешательстве Вильнюса во внутренние дела страны последними высказываниями и действиями, сообщила пресс-служба МИД Грузии.

"Грузинская сторона пояснила послу, что заявления, сделанные в последнее время официальными лицами Литвы, а также участие главы МИД Литвы [Габриэлюса Ландсбергиса] в акции протеста [в Тбилиси] и вызов посла Грузии в МИД Литвы из-за принятия закона о прозрачности представляют собой грубое вмешательство во внутренние дела страны и не соответствуют традиционно существующим дружественным и партнерским отношениям между двумя государствами", - говорится в сообщении.