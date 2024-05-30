Саргсян оправдан

Уголовный суд общей юрисдикции Еревана сегодня, 31 мая, под председательством Ваге Мисакяна огласил приговор по делу третьего президента Армении Сержа Саргсяна, Барсега Бегларяна и бывшего начальника управления растениеводства Министерства сельского хозяйства Геворка Арутюняна.

В соответствии с приговором суда они были оправданы по предъявленным обвинениям. Меры пресечения последних были отменены, гражданский иск отклонен.

Напомним, что, согласно обвинительному заключению, при организации Сержа Саргсяна и подстрекательстве Барсега Бегларяна, при содействии Самвела Галстяна и Геворга Арутюняна Серго Карапетян в период с 25 января по 7 февраля 2013 года из резервного фонда правительства РА потратил крупную сумму в размере 489.160.310 драма, выделенную на дизтопливо в рамках программ государственной поддержки.