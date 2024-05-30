Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 17:01

Из офиса Жозепа Борреля, верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вышло очередное антиазербайджанское заявление, связанное с ситуацией по правам человека в Азербайджане. В чем причина нападок? В нынешнем демарше, в целом повторяющем аналогичное заявление от 7 марта 2024 года, Еврокомиссия осуждает Баку уже за то, что в очередном Указе президента Ильхама Алиева о помиловании, распространившемся на 154 заключенных, «не вошли лица, осужденные за реализацию своих основных прав». Озабоченность евробюрократов касается состояния здоровья Губада Ибадоглу и Алескера Мамедли. Отдельным абзацем указана обеспокоенность «нарушениями прав» СМИ (Аbzas Media, Toplum TV, Kanal 11 и Kanal 13), а также судьбой ряда получателей грантового финансирования от европейских доноров.

Напомним в этой связи, что в феврале этого года в ходе операции по выявлению каналов финансирования и механизмов отмывания средств, полученных на поддержку антигосударственных акций и провокаций в информационном пространстве Азербайджана, накануне президентских выборов правоохранительными органами страны была задержана группа «активистов», в том числе несколько блогеров и журналистов. Ни для кого не секрет, что попытки западных центров принятия решений влиять на внутриполитическое поле Азербайджана давно уже носят системный характер. Не хотелось бы обобщать, но приходится констатировать, что многим политикам, принимающим решения на самом высоком уровне, хотелось бы иметь под рукой более управляемый и подконтрольный Евроатлантическому альянсу Азербайджан, нежели ту страну, которую мы привыкли видеть за годы правления президента Ильхама Алиева - динамичную, самостоятельную, принимающую принципиальные решения в опоре на собственные силы. Сильный Азербайджан проводит независимую политику и, что особенно раздражает западных стратегов и идеологов, добивается поставленных целей. На Западе уже давно поняли всю тщетность попыток спровоцировать в Азербайджане цветную революцию и сместить законно избранного президента страны. Однако им вполне по силам постоянно осложнять ситуацию, провоцировать различные скандалы и раскачивать медиаполе, пытаясь создать «управляемый хаос». Особенно если учесть, что на стороне Запада такие десятилетиями внедряемые в массовое сознание стереотипы, как безапелляционное доверие к европейской политике, упование на духовную безупречность Запада, образ благополучия и непогрешимости, распространенный в постсоветских странах, особенно у граждан среднего возраста, которые на протяжении десятилетий транзита власти жили в довольно сложных условиях экономического кризиса и этнотерриториальных конфликтов.

Для этой категории людей Европа всегда была эталоном, этаким духовно-материальным оазисом, в который они мечтали либо переселиться, либо осуществить эти образы/мечтания у себя на родине. Восприятие жизни в Евросоюзе и в целом на Западе, сформированное ютубом, рекламными клипами и отдельными туристическими поездками, породило своеобразный культ безусловной, на уровне рефлекса, веры в любые нравоучения, заявления, рекомендации и требования, рассылаемые Евросоюзом Азербайджану и другим странам СНГ с единственной целью - сохранить под эгидой «защиты прав человека» контроль и возможности управлять постсоветским пространством в собственных интересах. Однако парадокс в другом: если политическая элита Азербайджана или любого другого постсоветского государства, которые встали на путь формирования собственного мира с использованием все тех же западных наработок управления, политтехнологий и стратегий, становятся со временем на один уровень возможностей с Европой, то они тут же попадают в зону риска как конкуренты «европейскому целеполаганию». Дело в том, что европейская «политика ультрагуманизма», которая защищает любые проявления прав человека, включая даже такие противоестественные, как пропаганда однополых браков или толерантное отношение к педофилии, в своем «экспортном» исполнении неизменно облачена в жандармский мундир и увенчана пробковым шлемом типичного колонизатора конца XIX - начала ХХ века. А именно жестко выискивает и стремится подавить малейшие признаки возможной конкуренции со стороны новообразованных национальных элит на периферии Евросоюза, имеющих собственные горизонты стратегического планирования и цели развития, не совпадающие с европейским миром.

Именно это и произошло с Азербайджаном. Специфика отношений Баку с ЕС заключается в многоплановости. Один уровень – это контакты с Брюсселем, Еврокомиссией и ПАСЕ, второй - со столицами основных европейских центров, где повестка отношений с Парижем, Берлином и Римом заметно отличается друг от друга. И наконец, третий уровень, более существенный, чем два предыдущих, - взаимодействие с рядом столиц Центральной и Юго-Восточной Европы, которые, как и азербайджанская политическая элита, оказались под прицелом тотального контроля идеологии европейского «ультрагуманизма». Увы, Евросоюз – это сложное явление, и нужно с максимальной осторожностью контролировать способность этого образования одной рукой поддерживать позитивные процессы, а другой – безжалостно их разрушать. Разрушительная часть — это монополия политических шаблонов в сочетании с некоторой нервозностью в отношении стран, которые могут и хотят использовать европейские ценности и достижения, но при этом не желают подчиняться контролю Брюсселя и его иерархическим правилам. Это отчетливо прослеживается в постоянных попытках ЕС читать Азербайджану всевозможные нравоучения, а также по тому прессингу, который США и ЕС оказывают сегодня на политическое руководство Грузии. Причина идейного конфликта Баку и Брюсселя Евроатлантическое сообщество привыкло управлять периферийными конфликтами опосредованно, затрачивая сравнительно небольшие по масштабам их экономик средства на поддержание локальных конфликтов в тех регионах, где участники не хотят договариваться и жить по правилам Брюсселя. Так действовали мировые державы в холодную войну, то же самое повторилось в постсоветский период на Южном Кавказе (к примеру, работа Минской группы ОБСЕ, которая, по словам Ильхама Алиева, фактически служила продолжению оккупации азербайджанских территорий), ту же картину мы видим и сегодня с поправкой на текущую повестку.

Предложение Запада сторонам конфликта выглядит предельно просто: либо вы договаривайтесь по нашим правилам, либо мы начинаем поддерживать тех, кто полностью отвечает нашим критериям управляемости. Вот что произошло, по сути, в пространстве армяно-азербайджанского конфликта. Когда Россия стратегически перешла на сторону Азербайджана, пытаясь при этом сохранить влияние на Ереван, идеологи Евросоюза вместе с американскими партнерами тут же вклинились в трещину недоверия, возникшую между Москвой и Ереваном со своим «пакетом мер», способным укрыть Армению под зонтиком европейской безопасности. В результате возник парадокс: глобалистская элита Евросоюза, принимающая стратегические решения, в большинстве своем настроена антиазербайджански (прежде всего, это Эммануэль Макрон и Жозеп Боррель). И если в предыдущие десятилетия значительную роль в принятии решений на постсоветском пространстве играло так называемое «нефтяное лобби» западных стран (в частности, владельцы и руководство British Petroleum), то теперь их влияние заметно сократилось, и политику диктуют уже не прагматики 1990-2000 годов, а лидеры идеологических «ценностей». И напротив, на разных уровнях власти в России, несмотря на лавирование и проармянскую медиаполитику последних десятилетий, сохранились люди, способные к рациональным оценкам и пониманию стратегической глубины и важности отношений Москвы и Баку.

Баку защищает от гегемонии Становление Азербайджана как «срединной державы», то есть влиятельного государства трансрегионального масштаба, изменило правила системы безопасности на Южном Кавказе. Прежде всего, это касается крушения иерархии внешних «штабов» принятия решений. Решения теперь принимают не в Москве, Брюсселе или Вашингтоне, а именно здесь, в столицах Южного Кавказа. Москва уже изменила настройки своей внешней политики, чтобы для сохранения своих позиций вписаться в новый расклад. А вот штаб идеологов Евроатлантического альянса все еще пытается восстановить позиции неоколониального управления. Но времена изменились, и Азербайджан – это не заморские территории, которыми можно управлять силой, окриками или санкциями. Это государство, осуществляющее самостоятельный поиск решения задач своего национального развития без опеки евроатлантических «комиссаров».