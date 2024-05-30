В Отдельной общевойсковой армии состоялись очередные командно-штабные учения, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

При выводе подразделений в районы проведения учений были проверены их маневренные возможности, а также навыки командиров по управлению штабами в сложившихся сложных оперативных условиях и деятельность штабов по всестороннему обеспечению подразделений.

Находящимися на боевом дежурстве станциями разведки и целеуказания подразделений ПВО, задействованных в учениях, проводилась непрерывная разведка воздушного пространства, данные были проанализированы и переданы на пункты командного управления и во взаимодействующие подразделения.

Боевые расчеты обеспечивали безопасность воздушного пространства, уничтожая условного воздушного противника, действующего в условиях интенсивных активных и пассивных помех на различных высотах.

В ходе учений ракетно-артиллерийские соединения, части и подразделения, используя данные беспилотных летательных аппаратов и средств войсковой разведки, обнаруживали условного противника и уничтожали его стремительными и точными ударами.

Спецназ выполнял различные разведывательные задачи в глубине условного противника, в условиях труднопроходимой горной и лесистой местности. Воспользовавшись огневой поддержкой артиллерийских подразделений, спецназ атаковал и захватил важные объекты условного противника.