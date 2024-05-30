Спецподготовку водителей будет оценивать ГЭЦ

17:25

Согласно поправкам в Закон «Об автомобильном транспорте», водители, осуществляющие внутренние и международные пассажирские и грузовые перевозки, проходят специальную подготовку по соблюдению правил профессиональной деятельности и поведения, особенностей режима труда и отдыха, а водители легковых автомобилей такси – по этическому поведению и регулированию пассажирских перевозок автомобильным транспортом в соответствии с утвержденной программой профессиональной компетентности.

Организация и проведение специального обучения обеспечивается Учебно-образовательным центром Агентства наземного транспорта Азербайджана, а также учебными заведениями независимо от формы собственности и организационно-правовой формы путем заключения двусторонних договоров. Обучение проводится в аудиториях и на полигоне с привлечением высококвалифицированного и опытного преподавательского коллектива.