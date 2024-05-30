США ограничили применение своего оружия в Украине

Администрация президента США Джо Байдена географически ограничила применение американского оружия против России, чтобы конфликт в Украине не перерос в прямое столкновение между Вашингтоном и Москвой. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их информации, США одобрили применение ракет GMLRS, систем залпового огня HIMARS и артиллерийских систем в Харьковской области и запретили использовать тактические баллистические ракеты ATACMS для нанесения ударов в глубине территории России.

Издание отмечает, что "узкий географический охват" является "попыткой администрации Байдена <...> ограничить риск того, что конфликт в Украине может перерасти в прямое столкновение между Вашингтоном и Москвой".