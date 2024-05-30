Индия вывезла из Британии тонны золота

На конец марта у RBI было 822,1 т золота, из них за границей находились 413,8 т.

Резервный банк Индии (RBI) переместил чуть более 100 тонн золота из Великобритании в свои хранилища. Это первый случай с 1991 года, когда такой объем золота пополнил хранящиеся в стране запасы, пишет газета The Times of India.

RBI хранил часть своих запасов в Банке Англии с 1991 года. Источники The Times of India объяснили, что золото переместили по «логистическим причинам», а также для диверсификации хранения. По словам индийского чиновника, последние годы RBI увеличил закупку золота и анализировал места его хранения, тем временем запасы драгоценного металла за рубежом увеличивались. В связи с этим часть было решено перевезти в Индию.

Как отмечает The Times of India, благодаря перемещению 100 т золота RBI снизит сумму выплат Банку Англии за его хранение. На территории Индии запасы золота держат в хранилищах старого офисного здания RBI на Mint Road в Мумбаи, а также в Нагпуре.

По данным Всемирного совета по золоту на первый квартал 2024 года, Индия входит в топ-10 стран с наибольшим запасом золота — 822 тонны. За первые три месяца 2024 года, по данным организации, RBI увеличила запасы на 18,51 т.