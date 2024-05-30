Саргсян рассказал, как сделать Галстаняна премьером

Не только я, но и наша партия, все наши сторонники поддерживают кандидата, выдвинутого лидером движения «Во имя Родины», архиепископом Багратом Галстаняном. Об этом 31 мая в беседе с журналистами заявил третий президент Армении Серж Саргсян.

«Галстанян сказал, что является кандидатом, поэтому мы поддерживаем его», – пояснил он.

По словам Саргсяна, есть способ обойти конституционный запрет, который гласит о том, что на пост премьер-министра нельзя выдвигать кандидатуру с двойным гражданством.

«Конституционный выход есть, и Конституция дает возможность двумя третями изменить пункт, запрещающий лицам с двойным гражданством занимать высшие должности в Армении. Это немного сложнее, чем выразить вотум недоверия, но это выход», – отметил Саргсян.