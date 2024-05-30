18:05

В столице Молдовы Кишиневе состоялась встреча с азербайджанской общиной в этой стране. В мероприятии приняли участие представители Государственного комитета по работе с диаспорой, посольства Азербайджана в Молдове, члены азербайджанской общины в Молдове и представители диаспор, питающих дружественное отношение к нашей стране. Встреча началась с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Молдовы, затем минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность и освобождение Азербайджана. Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов отметил, что проведение такого мероприятия в День независимости – 28 Мая представляет символическое значение, что азербайджанцы во всем мире сплотились в единый кулак, довел до внимания проводимую комитетом работу, говорил о механизмах единства азербайджанских общин, многогранной деятельности координационных советов и домов Азербайджана.

Председатель Госкомитета подчеркнул, что наши соотечественники, проживающие за рубежом, руководствуются в своей деятельности поручениями и рекомендациями, данными президентом Ильхамом Алиевым на состоявшемся в Шуше V Съезде азербайджанцев мира, и реализуют на современных платформах успешные проекты. Посол Азербайджанской Республики в Молдове Ульви Бахшалиев констатировал незаменимую роль азербайджанской диаспоры в представлении нашей страны за рубежом, сказал, что позитивно оценивает деятельность функционирующих в Молдове диаспоральных организаций, что такие встречи вносят вклад в укрепление солидарности азербайджанцев за рубежом. Затем был заслушан доклад председателя Конгресса азербайджанцев Молдовы Эльчина Байрамова о проделанной работе, представлена информация о проектах, реализованных в рамках сотрудничества с комитетом. В выступлениях говорилось об успешном продолжении диаспорской политики, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, развитии связей между диаспорой и государством на прочной основе, а также истории Дня независимости – 28 Мая и развитии современного Азербайджана.

Выступавшие коснулись одного из крупных и успешных проектов комитета – летних лагерей диаспорской молодежи, подчеркнули, что молодежь проявляет большой интерес к лагерям, отметили значение того, что в нынешнем году лагерь будет организован в Лачине (https://diaspor.gov.az/ru/news-detail/budet-proveden-v-letnij-lager-diasporskoj-molodezhi-molodezh-za-zelenyj-mir-4662). В ходе встречи нескольким членам Конгресса азербайджанцев Молдовы от имени комитета были вручены благодарности за заслуги в деле пропаганды Азербайджана. Встреча завершилась взаимным обменом мнениями на такие темы, как повышение показателей качества диаспорской деятельности членов общины, активность на информационных платформах, цели диаспорского движения и пр. В рамках визита председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов и посол Азербайджана в Молдове Ульви Бахшалиев посетили бюст общенационального лидера Гейдара Алиева в парке перед зданием посольства Азербайджана в Кишиневе, возложили цветы, с глубоким уважением почтили его светлую память. Фуад Мурадов встретился с вице-спикером парламента Молдовы Дойной Герман, замминистра иностранных дел Серджиу Миховым, председателем Агентства межэтнических отношений Молдовы Вячеславом Рябчинским. На встречах говорилось о связях между двумя странами, развитии дружественных отношений, успешной интеграции представителей диаспоры в Молдову, представлена информация об успешной диаспорской политике президента Ильхама Алиева, направлениях деятельности Государственного комитета по работе с диаспорой, реализованных крупномасштабных проектах, предстоящей в нашей стране COP29, обсуждены вопросы сотрудничества.