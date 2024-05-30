БПЛА самолетного типа врезался в многоквартирный дом в Белгороде и взорвался. В результате атаки никто не пострадал, выявлен ряд разрушений. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Из-за взрыва в пяти квартирах многоэтажки выбиты окна, в одной «сильно» поврежден балкон. Также в соседнем детском саду посечены кровля и стены «летнего павильона». Поврежден автомобиль.

Мэр Валентин Демидов рассказал в своем Telegram-канале, что специалисты приступают к закрытию теплового контура в доме. Сотрудники городских управ продолжают фиксировать повреждения. На месте работают оперативные службы.