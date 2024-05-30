Россия поможет Армении выйти во «внешний мир»

Средства на восстановление железнодорожного сообщения в Армении выделяются Россией. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь вице-премьера РФ Алексея Оверчука Андрей Матвеев, пишут российские СМИ.

"Принимая во внимание важность железной дороги для обеспечения народа Армении жизненно необходимыми грузами, финансовые средства на восстановление выделяются Российской Федерацией. Российские специалисты сделают все, чтобы восстановить железнодорожное сообщение Армении с внешним миром в возможно короткие сроки", -сообщил он.