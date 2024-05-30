Польша займется украинцами призывного возраста

Польша может тренировать подразделение из граждан Украины, которые проживают в этой стране и подлежат призыву в украинскую армию. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет польское издание РАР.

По его мнению, это будет эффективнее, чем отправка в Украину польских инструкторов.

"Польша рассматривала украинский запрос относительно обучения, но мы пришли к выводу, что было бы и безопаснее, и эффективнее подготовить украинское подразделение, сформированное из украинцев в Польше, которые подлежат призыву в украинскую армию", - заявил Сикорский.