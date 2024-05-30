Фицо возвращается

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого 15 мая было совершено покушение, сможет вернуться к выполнению своих рабочих обязанностей не раньше, чем через несколько месяцев. Как передают зарубежные СМИ, об этом заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар.

"Его [Фицо] состояние здоровья улучшается, но в любом случае потребуется еще несколько месяцев, чтобы он смог полностью вернуться к выполнению обязанностей премьера", - сказал министр.