Зеленский о применении американского оружия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил сообщение от США относительно использования западного оружия для атак по российской территории, добавив, что его применение является "вопросом времени". Его слова передает агентство Reuters.

"Я думаю, что применение любого оружия, в том числе западного, на территории России — это вопрос времени. В противном случае речь идет не только о мире", — заявил Зеленский на пресс-конференции в рамках саммита северных стран и Украины.