Сторонники закона против домашнего насилия действуют в интересах Запада, а проблема насилия в семьях — надуманная. Такое мнение озвучил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, передают российские СМИ.

По его словам, закон о домашнем насилии спускают из стран коллективного Запада, в частности «консорциум женских неправительственных организаций», который лоббирует интересы феминисток.

«Те, кто пытается объявить семью источником насилия, работают на западные глобалистские структуры, что бы они ни говорили о якобы защите женщин. Женщин уже защищает УК РФ», — сказал он. По его мнению, именно в семье человек находится в наибольшей безопасности. Самые тяжкие преступления в отношении женщин в 90% случаев происходят вне семьи, заявил Лукьянов.

Председатель патриаршей комиссии подчеркнул, что верующие не принимают такую идею, которая будет способствовать расколу в российском обществе.

«И родители также выступают против любых документов, направленных на борьбу с надуманной проблемой домашнего насилия», — заключил иерей.