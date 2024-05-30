Гюлена вывезли, особняк уходит с молотка

Фетуллах Гюлен, основатель и духовный отец террористической организации ФЕТО, был вывезен в неизвестном направлении из особняка в Пенсильвании (США), в котором он жил с 1999 года. Сам особняк, расположенный в предгорье массива Поконо на северо-востоке Пенсильвании, который близкие к ФЕТО средства массовой информации, называли Golden Generation Worship & Retreat Center («Центр поклонения и ретрита «Золотое поколение») перестал принимать посетителей.

На снимках с дрона, опубликованных турецким информационным агентством «Анадолу», видно, что на автостоянке возле особняка Фетуллаха Гюлена, где раньше не было ни одного свободного места, припаркованы всего несколько автомобилей, а примерно шестьдесят гостевых домиков, примыкающих к особняку, полностью обезлюдели.

Не остался без внимания агентства и тот факт, что вооруженных американских охранников в форме, которые раньше круглосуточно стерегли вход в особняк лидера ФЕТО, больше нет.

Некоторые местные жители, знакомые со многими членами организации ФЕТО в таких городах Пенсильвании, как Сейлорсбург и Уинд-Гэп, подтвердили, что в последнее время в особняк Golden Generation Worship & Retreat Center никто не приходит, а само здание выставлено на продажу.