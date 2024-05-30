МИД Турции о решении НАТО по Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что все больше стран НАТО начинают поддерживать точку зрения Анкары о том, что конфликт в Украине требует дипломатического решения. Об этом он сказал в беседе с журналистами в Праге, где прошло неформальное заседание глав внешнеполитических ведомств государств - членов НАТО, передают турецкие СМИ.

"Пока страны НАТО продолжают усилия по оказанию поддержки [Украине] в военной сфере, Турция поднимает вопрос о том, чтобы вывести решение вопроса в дипломатическую плоскость. Этим пренебрегают. Мы подчеркиваем, что проблему надо решать не только военными методами, но и посредством диалога. Если не заняться дипломатией, то это все приведет к еще большим рискам. Мы это говорили и ранее, проговорили и сегодня. До этого некоторые страны выразили согласие с нами, сейчас мы видим, что понемногу все больше стран начинают поддерживать нашу точку зрения", - сказал он.