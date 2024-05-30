В Литве предположили удары Украины по Беларуси

Украина должна иметь возможность наносить удары по российским целям, если враг переместит их в Беларусь. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Литвы Габриелюса Ландсбергиса в комментарии "Радио Свобода".

"Я имею в виду, что Украина должна иметь способность защищаться. Если Россия, опасаясь, что цели могут быть обстреляны в России, может переместить их куда-то в другом месте, то я считаю, что выбор целей тоже нужно перенести", - заявил министр.