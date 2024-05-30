Американцы все равно за Трампа

Предвыборная кампания кандидата в президенты США и бывшего главы государства Дональда Трампа привлекла около $35 млн после того, как его признали виновным в фальсификации документов, сообщает в пятницу The Hill.

"Спустя несколько минут после того, как вердикт по результатам судебного фарса был оглашен, наша цифровая система сбора средств оказалась перегружена из-за вашей поддержки. Несмотря на временные задержки в сети из-за трафика, президент Трамп собрал $34,8 млн через небольшие пожертвования", - заявили старшие советники по предвыборной кампании Трампа Крис ЛаЧивита и Сьюзи Уайлс.

Они отметили, что благодаря этому был побит рекорд по числу небольших пожертвований за день. При этом около 30% людей, решивших пожертвовать кампании свои деньги, впервые сделали это через платформу WinRed, которую используют республиканцы.

Советники поблагодарили всех доноров кампании за поддержку и заявили, что 5 ноября "американцы вынесут реальный приговор".

В четверг Трамп был признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. Теперь суду предстоит определить наказание для бывшего президента США.