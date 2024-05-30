Депутат: Французские военные инструкторы уже в пути

В Украину уже отправилась первая группа военных инструкторов из Франции. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.

Официальных сообщений об этом не было. Ранее Минобороны Франции утверждало, что этот вопрос пока только обсуждается.

Сегодня, 31 мая, источники агентства Bloomberg сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет переговоры о создании коалиции по подготовке войск в Украине. Собеседники агентства утверждают, что он может объявить о создании коалиции на предстоящей торжественной церемонии по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Мероприятие пройдет на пляже Омаха 6 июня. Отправку инструкторов в Украину поддерживают страны Балтии.