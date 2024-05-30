Мубариз Мансимов против Вагита Алекперова: 2 миллиарда долларов!
Разбирательство в Лондонском суде по иску на два миллиарда долларов, возбужденному азербайджанским бизнесменом Мубаризом Мансимовым, владельцем базирующейся в Турции компании Palmali Holding, против российской компании «Лукойл», принадлежащей его земляку, миллиардеру Вагиту Алекперову фактически зашло в тупик.
Причиной стали экономические санкции, введенные против России и в том числе против непосредственно Вагита Алекперова, а также «неаккуратная», по выражению британских СМИ, работа группы адвокатов, защищающих интересы компании Palmali.
Как утверждают источники в Лондоне, судья, рассматривавший дело, раскритиковал письменные показания юристов Palmali, представленные буквально за несколько дней до начала слушаний.
Ну, а теперь по существу конфликта. В 2017 году компания Palmali Shipping SA, входящая в группу Palmali, подала иск против Litasco SA, дочерней компании «Лукойла».
Как утверждает Мубариз Мансимов, «Лукойл» нарушил условия десятилетнего контракта, подписанного в 2005 году с его компанией, согласно которому танкеры Palmali должны были осуществлять транспортировку принадлежащих российской компании нефти и нефтепродуктов на общую сумму 440 миллионов долларов.
В исковом заявлении сказано, что Litasco SA нарушила условия контракта, в результате чего компания Мансимова понесла многомиллиардные убытки.
В тот период Вагит Алекперов отказался комментировать иск Мансимова.
«Это чисто коммерческий спор, подробностей я не знаю», — заявил он журналистам.
В дальнейшем между сторонами велись переговоры по разрешению спора до судебного заседания, однако договориться о размере запрашиваемой компенсации им так и не удалось.
А некоторое время назад Лондонский арбитражный суд потребовал от компании Мубариза Мансимова дополнительно 900 тысяч фунтов стерлингов на оплату судебных издержек.
По решению суда Palmali выплатил эту сумму тремя траншами.