Мубариз Мансимов против Вагита Алекперова: 2 миллиарда долларов!

Разбирательство в Лондонском суде по иску на два миллиарда долларов, возбужденному азербайджанским бизнесменом Мубаризом Мансимовым, владельцем базирующейся в Турции компании Palmali Holding, против российской компании «Лукойл», принадлежащей его земляку, миллиардеру Вагиту Алекперову фактически зашло в тупик.

Причиной стали экономические санкции, введенные против России и в том числе против непосредственно Вагита Алекперова, а также «неаккуратная», по выражению британских СМИ, работа группы адвокатов, защищающих интересы компании Palmali.

Как утверждают источники в Лондоне, судья, рассматривавший дело, раскритиковал письменные показания юристов Palmali, представленные буквально за несколько дней до начала слушаний.

Ну, а теперь по существу конфликта. В 2017 году компания Palmali Shipping SA, входящая в группу Palmali, подала иск против Litasco SA, дочерней компании «Лукойла».

Как утверждает Мубариз Мансимов, «Лукойл» нарушил условия десятилетнего контракта, подписанного в 2005 году с его компанией, согласно которому танкеры Palmali должны были осуществлять транспортировку принадлежащих российской компании нефти и нефтепродуктов на общую сумму 440 миллионов долларов.

В исковом заявлении сказано, что Litasco SA нарушила условия контракта, в результате чего компания Мансимова понесла многомиллиардные убытки.

В тот период Вагит Алекперов отказался комментировать иск Мансимова.

«Это чисто коммерческий спор, подробностей я не знаю», — заявил он журналистам.

В дальнейшем между сторонами велись переговоры по разрешению спора до судебного заседания, однако договориться о размере запрашиваемой компенсации им так и не удалось.

А некоторое время назад Лондонский арбитражный суд потребовал от компании Мубариза Мансимова дополнительно 900 тысяч фунтов стерлингов на оплату судебных издержек.

По решению суда Palmali выплатил эту сумму тремя траншами.