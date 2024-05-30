Галстанян направляется к Гюмри

Лидер оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" Армении Баграт Галстанян во время выступления у церкви Святой Анны в центре столицы призвал своих сторонников провести новые акции протеста в Гюмри и Ереване на текущих выходных. Об этом сообщают армянские СМИ.

Он сообщил, что оппозиционеры 1 июня утром отправятся в Гюмри, где проведут митинг на Театральной площади. 2 июня они намерены встретиться у церкви Святой Анны в Ереване и направиться к зданию правительства.