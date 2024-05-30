Отчаянные попытки Байдена «отрезвить» Израиль

Соединенные Штаты призывают Израиль воспользоваться имеющейся возможностью прийти к договоренностям с радикальным палестинским движением ХАМАС, а не преследовать "неопределенную цель "полной победы". Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с краткой речью, посвященной ситуации на Ближнем Востоке.

"Вы не можете упустить этот момент. Если вести войну, преследуя неопределенную цель "полной победы", то это приведет только к тому, что Израиль увязнет в Газе", - сказал он, обращаясь к народу Израиля.

Президент США также призвал к полному прекращению войны в секторе Газа и переходу к этапу послевоенного урегулирования.

По его словам, Израиль передал через Катар план трехэтапного урегулирования. Первый этап подразумевает 6-недельное полное прекращение огня, выхода ЦАХАЛ из густонаселенных участков сектора, освобождения части заложников в обмен на сотни палестинских заключенных. На этом этапе палестинцы вернутся домой, в том числе на север сектора Газа.

На втором этапе будут освобождены все оставшиеся в живых заложники, и Израиль уйдет из Газы, если ХАМАС выполнит свои условия.

На третьем этапе вступит в силу план масштабного восстановления сектора. Тела убитых израильтян будут возвращены в Израиль.

Озвучив этот план, Байден сказал: "Я знаю, что в Израиле есть люди, в том числе в коалиции, которые не согласятся и будут требовать продолжения войны. Заложники им не важны".

Затем президент США заявил, что как "давний сторонник Израиля и единственный президент, посещавший Израиль во время войны", он просит задуматься, что произойдет, если нынешняя возможность будет упущена.

"Погоня за полной победой не вернет заложников домой и не поможет улучшить безопасность Израиля", - заключил он.