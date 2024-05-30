31 мая делегации стран-членов и стран-наблюдателей Организации Тюркских государств и Турецкой академии посетили Физули.

Гости ознакомились с условиями, созданными в полной средней школе №1 имени Мирзы Улугбея города Физули, встретились с учителями и учащимися школы, осмотрели художественную выставку поделок школьников.

Также гости посмотрели уголок, посвященным «Году солидарности за зеленый мир» в школе.