18-летний чеченец готовил теракт во Франции. Его арестовали

Министерство внутренних дел и заморских территорий Франции объявило о предотвращении теракта в городе Сент-Этьен (департамент Луара в регионе Рона-Альпы), который планировался во время футбольных матчей на Олимпиаде. Как передают зарубежные СМИ, об этом сообщается на сайте ведомства.

22 мая сотрудники Главного управления внутренней безопасности (контрразведка) арестовали 18-летнего уроженца Чечни. Его подозревают в подготовке террористической атаки на стадион «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене во время матчей, которые должны пройти там в рамках Олимпийских игр. По данным ведомства, он «хотел напасть не только на зрителей, но и на полицию и умереть мученической смертью».