Майор ВСУ о мощном давлении России на Харьков

Несмотря на мощное давление российской армии на Харьковщине, в частности на Волчанск, противник не может достичь поставленных целей. Такое заявление сделал майор ВСУ и заместитель командира третьей ОШБр Родион Кудряшов.

По его данным, во время попытки прорыва россияне потеряли много техники и живой силы.

"Противник, как всегда, использовал волновые атаки, волновые штурмы и рейдовые ударные действия. За одним отделением пехоты бросал следующее отделение, за одной колонной техники - следующую. Количество личного состава – это основное их преимущество, благодаря которому нас пытались вытеснить с переднего края", - пояснил майор ВСУ.

Он отметил, что ситуацию удалось не только стабилизировать, а по состоянию на сейчас и взять под контроль.

"В то же время на Волчанском направлении оккупантам удалось зацепиться за город, и именно там они продолжают давить и пытаются пробить так называемый плацдарм. Системно используют авиабомбы, причем не по скоплению живой силы или техники, а именно по проблемным для них позициям, которые мешают продвижению", - добавил майор.