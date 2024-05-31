Экс-командира НАТО в Европе задержали. Его обвиняют во взяточничестве

Бывший командующий ВМС США в Европе и Африке и экс-глава командования союзных объединенных сил НАТО в Неаполе адмирал Роберт Берк задержан по обвинению во взяточничестве. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Министерства юстиции США, выполняющего в стране функции генеральной прокуратуры.

Как следует из документа, адмирал ВМС США в отставке и два предпринимателя "задержаны сегодня [в пятницу] по уголовным обвинениям, связанным с их ролью в коррупционной схеме в рамках государственного контракта". В случае признания виновным Берку грозит до 30 лет тюремного заключения, двум его предполагаемым пособникам - до 20 лет тюрьмы.