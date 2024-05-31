Первые кандидаты на пост президента Ирана. Кто они?

Девять кандидатов официально зарегистрированы для участия во внеочередных выборах президента Ирана с момента начала регистрации в четверг. Об этом сообщило агентство IRNA.

Для участия в президентских выборах зарегистрировались экс-глава Меджлиса (парламента) Али Лариджани, экс-глава Центрального банка Ирана и единственный кандидат-реформист на последних выборах 2021 года Абдольнасер Хеммати, представитель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, два действующих депутата иранского парламента Мохаммад Сабагиан и Аббас Могтадаи, а также четыре экс-парламентария: Мустафа Кавакбиан, Годрат Али Хашемтиан, Махмуд Ахмади Бигаш и Мохаммад Хошчехре.

30 мая началась регистрация кандидатов на 14-е президентские выборы. Она продлится до 3 июня. С 4 июня кандидатуры неделю будет рассматривать Совет стражей конституции на предмет соответствия квалификации претендента посту президента страны. Окончательный список участников опубликуют 11 июня.