Лукашенко пригрозили арестом

Бывший президент и премьер-министр Монголии Цахиагийн Элбэгдорж выступил с открытым заявлением по поводу визита в страну президента Беларуси Александра Лукашенко и заявил, что белорусскому лидеру «грозит арест в Улан-Баторе».

Цахиагийн отметил, что визит Лукашенко в Монголию связан с попытками «протолкнуть кремлевский проект и сделать Улан-Батор полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества», а также обвинил действующего главу монгольского правительства Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ в «отчаянной попытке удержать власть» на фоне приближающихся парламентских выборов, которые состоятся в июне текущего года.

Цахиагийн указал на «преступления Лукашенко против человечности в Беларуси» и напомнил, что Монголия является участником Римского статута, страна имеет представителя-судью в Международном уголовном суде.

«Лукашенко грозит арест в Улан-Баторе. Будьте готовы», - заявил политик, выразив надежду, что Монголия «выполнит юридические обязательства перед международным сообществом».