На участке Сокольнической линии московского метро вечером 31 мая произошел инцидент, вследствие которого вышло из графика движение поездов, сообщают российские СМИ.

По предварительной информации, произошла поломка состава.

От "Университета" до "Парка Культуры" временно перекрыли движение. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Со "Спортивной" эвакуировали пассажиров.

По данным столичного департамента транспорта, пострадавших в ходе инцидента нет. Там отметили, что безопасности пассажиров ничего не угрожает, а работа над восстановлением движения уже ведется.