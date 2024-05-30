Беседовал: Ага Гасымлы, собкор 00:20

В Астане возмущены высказываниями вице-спикера российской Госдумы Петра Толстого по поводу суверенитета и территориальной целостности Казахстана. В интервью радио «Комсомольская правда» Толстой обвинил Казахстан в русофобии, заявив, что казахские города являются исконно русскими, а потому Российская Федерация имеет на них исторические права. По словам вице-спикера Госдумы, если Москва «не закроет» тему Украины, то у нее возникнут проблемы и с Казахстаном, и с Арменией, и с другими странами, граничащими с Россией.

«Посмотрите, что происходит сегодня в Казахстане в плане отстраивания некоего казахского государства, - возмутился Толстой. – Какая там расцветает национальная мифология по поводу независимости, по поводу перехода на латиницу… Я против того, чтобы казахи забывали: Алма-Ата – это бывший город Верный, просуществовавший с таким названием с 1867 по 1921 годы. Это наша казачья, русская крепость. И вот эта история действительно важна для национального самосознания. А выдумывать историю не надо!..» По словам политика, даже если все земли Казахстана уже проданы Китаю, а недра англичанам, отделяться от России Астане все равно не надо. «С соседями, - назидательно добавил Толстой, - надо быть в хороших отношениях». По мнению известного казахстанского политолога Досыма Сатпаева, высказывания вице-спикера Госдумы РФ являются частью идеологии Кремля по созданию образа врага в лице Казахстана.

«России необходимо это, чтобы держать свое общество в напряжении, в состоянии крепости, окруженной врагами, - отметил Сатпаев. - Выпады Толстого, одного из представителей российского агитпропа, не является его самодеятельностью. Это спущенный из Кремля тезис из апробированной идеологической методички по подготовке вторжения в Украину. Суть его еще десять лет назад озвучил президент РФ Путин, сказавший, что государственность Казахстана начинается от времени президентства Нурсултана Назарбаева. То есть получается, что до распада СССР государственности у казахов не было? Увы, многовековая история казахского ханства просто отброшена Москвой в сторону. И заявление Толстого — это продолжение путинского тезиса о том, что никаких истории и традиций государственности у казахов никогда не было. Точно такая же идеологическая обработка велась и перед вторжением в Украину 24 февраля 2022 года, когда Кремль на весь мир вещал, что Украина – это искусственная страна, созданная на российских землях. Вообще, все российские псевдоэксперты чуть ли не хором повторяют одну и ту же установку – все государства вокруг РФ есть не что иное, как продолжение России. В этой связи было крайне любопытно взглянуть на продемонстрированную одним из министров монгольского правительства карту Монгольской империи XIII века, на которой территория ее вассала, Руси, занимает площадь небольшого европейского города, а русские князья приходили на поклон империи Чингисхана и его преемников, чтобы получить добро на правление. Историческая правда вдребезги разбивает манию величия российских пропагандистов. И вот теперь эти имперские, ксенофобские, абсолютно провокационные нарративы высказывает не просто депутат, а вице-спикер Госдумы, занимающий достаточно высокое место в российской иерархии власти.

Относительно недавно во время поездки Нурлана Нигматулина, спикера нижней палаты Казахстана, в Москву, где он встречался с руководителями российского парламента, была достигнута договоренность избегать провокационных заявлений со стороны парламентариев двух стран. Главным образом это касалось российских депутатов, периодически обливающих Казахстан грязью. Но, как мы видим, эта формальная договоренность не работает, ни один человек в руководстве Российской Федерации не осадил Толстого и других провокаторов…» По словам казахского политолога, тысячу раз прав президент Украины Владимир Зеленский, заявивший на встрече с журналистами Центральной Азии, что все граничащие с РФ страны постсоветского региона не должны чувствовать себя в безопасности. «Зеленский даже озвучил список стран, которые могут стать следующей целью агрессии России и против которых Москва ведет информационную войну, - напомнил Досым Сатпаев. - Поэтому ни в коем случае нельзя легкомысленно относиться к выпадам Толстого, ведь они могут быть частью подготовки более мощной информационной атаки на Казахстан. Тем более что после начала войны в Украине мы видим усиление присутствия России в казахстанской экономике. В 2019 году в стране было 7 тысяч российских компаний, а в этом году их уже двадцать тысяч! Как доказывает пример Украины 2014 года, за мощной экономической экспансией и информационными атаками могут последовать и военные инициативы Кремля. Понятно, что пока этот сценарий Путину невыгоден, ведь за спиной Казахстана стоят Китай и Турция – очень важные партнеры России, не заинтересованные в конфликтах на территории Центральной Азии. В то же время идеологическая машина Кремля не может не штамповать образы внешних врагов в лице тех же Астаны, Кишинева и Еревана».