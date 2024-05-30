Нидерланды расширяют авиабазы

Минобороны Нидерландов изучает возможность использования ряда аэропортов совместно с гражданским сектором. Об этом говорится в пресс-релизе оборонного ведомства.

Как отмечается в документе, речь идет о размещении истребителей в аэропортах в Элде, Лелистаде и Твенте.

"Из-за напряженной международной обстановки военным потребуется больше пространства в ближайшие годы", - отмечается в документе.

Аэропорты в Роттердаме и Маастрихте исключены из этих планов из-за достаточно оживленного воздушного движения. Министерство может также расширить существующие авиабазы в Леувардене, Волкеле, Войнсдрехте или Эйндховене. Кроме того, может возобновить свою работу закрытый ранее военный аэродром Де-Пел.

Минобороны заявило в прошлом году, что планирует расширение на фоне увеличения финансирования и увеличения числа угроз, которым необходимо противостоять. Теперь же ведомство представило конкретный план, составленный в том числе с учетом интересов жителей страны. В течение следующих двух месяцев представители министерства представят его властям всех 12 провинции. Ожидается, что окончательное решение будет принято кабинетом министров следующей весной.