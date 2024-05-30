Польша снова обвиняет Россию

Министерство цифровых технологий Польши обвинило Россию в причастности к взлому сайта польского госагентства печати (РАР) и дезинформации о мобилизации военнослужащих. Соответствующее заявление ведомство опубликовало в соцсети Х.

В сообщении говорится о "вероятной российской кибератаке" на польское агентство печати, в связи с чем агентство внутренней безопасности Польши совместно с Минцифры и Научно-академической компьютерной исследовательской лабораторией "приняли немедленные меры".

При этом никаких доказательств причастности Москвы к инциденту Варшава не привела.