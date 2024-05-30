«Хотел как лучше, а получилось …»

Президент Джо Байден своим решением, касающимся нанесения ударов американским оружием по территории РФ, еще сильнее втянул США в украинский конфликт. Такое мнение приводится в статье газеты Politico.

По словам авторов издания, данное решение показывает, "насколько далеко Байден отошел от своих первых попыток" не вмешиваться в конфликт и не обострять его. Как отмечается в статье, "для человека, который вступил в должность [президента], стремясь стабилизировать отношения с Россией, а затем поручил своим сотрудникам избежать третьей мировой войны, <...> это довольно большой риск".

Газета подчеркивает, что после давления со стороны своих помощников, однопартийцев и иностранных лидеров демократ Байден "медленно и постепенно пересек все красные линии, прочерченные им же, в отношении участия Америки" в украинском конфликте.

Такой шаг администрации вновь показывает, "как часто Байден меняет свое мнение о некогда запретных идеях, предлагаемых украинскими политиками после того, как меняется обстановка на поле боя".

Вашингтону сейчас все труднее отстаивать свой "основной тезис", согласно которому США якобы "просто помогают Украине защитить себя, а не развязывают теневую опосредованную войну".

"Все завесы срываются, обнажая то, где мы находились в течение очень долгого времени", - приводит издание слова бывшего старшего директора по России Совета национальной безопасности Белого дома Фионы Хилл. "Война нашла их", - сказала она об администрации Байдена.

Как считает Politico, решение хозяина Белого дома, скорее всего, приведет к тому, что на него начнут давить, чтобы он пошел дальше и "позволил Киеву наносить удары по всей территории России". Politico также подтвердила информацию газеты The New York Times, которая сообщила, что госсекретарь США Энтони Блинкен после недавнего визита в Киев предложил Байдену снять запрет на нанесение Украиной ударов американскими вооружениями по российской территории.