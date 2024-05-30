Россия опять бьет по гражданским

Утром Россия атаковали город Балаклея в Харьковской области, пострадали 12 человек, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. Как сообщил Синегубов, среди пострадавших 4 взрослых, среди которых беременная женщина, и еще 8 - дети в возрасте от 2 до 17 лет. Всех их доставили в больницу, состояние пострадавших среднетяжелое.

Кроме того, ночью россияне атаковали энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях — глава Минэнерго Украины Герман Галущенко. "Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией", — сообщил министр.



Крупнейший частный энергохолдинг Украины ДТЭК сообщил о поражении двух тепловых электростанций.