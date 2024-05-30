Израиль ответил Байдену

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уполномочил израильскую переговорную группу представить такой план сделки, который гарантирует, что война в секторе Газа не закончится без освобождения заложников и уничтожения радикального палестинского движения ХАМАС.

Об этом сообщила канцелярия главы израильского Kабмина после того, как президент США Джо Байден представил трехэтапный план урегулирования напряженности, который, по его словам, был выдвинут израильской стороной.

"Правительство Израиля едино в желании как можно скорее вернуть заложников и работает над реализацией этой задачи. Поэтому премьер-министр уполномочил [израильскую] переговорную группу представить такой план, который гарантирует, что война [в секторе Газа] не закончится до тех пор, пока не будут достигнуты все ее цели, включая возвращение всех заложников и ликвидацию военных и административных возможностей ХАМАС", - говорится в заявлении.