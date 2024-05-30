Америка вверх тормашками новый мир
Как и ожидалось, решение суда Нью-Йорка по делу Трампа еще больше подогрело предвыборные страсти в Америке. Это пока единственное, что можно утверждать с уверенностью по поводу исторического судебного процесса. Мнения относительно того, насколько в результате приобретет и приобретет ли вообще Байден, и потеряет и потеряет ли вообще Трамп, сильно расходятся.
Зато сторонники «пострадавшего» уже нашли общий опознавательный знак для своих. Социальные сети заполнили изображения перевернутого звездно-полосатого флага Соединенных Штатов.
Мысль тут ясна: согласно Кодексу флага США, который содержит рекомендации по использованию государственного символа, американский флаг переворачивают в случае «чрезвычайной опасности для жизни или имущества». На этот счет даже имеется решения Верховного суда США, принятое в 1974 году: дескать, переворачивать не запрещается. Флаг вверх ногами иногда используют протестующие, приравнивающие повод для протеста к бедствию. Перевернутые флаги были и в руках трампистов, штурмовавших Капитолий 6 января 2021 года в уверенности, что у их кандидата отняли победу на выборах.
Свежий импульс к протестному использованию флага дала история, недавно опубликованная в The New York Times: оказывается, после событий 6 января перевернутый звездно-полосатый был поднят возле дома судьи Верховного суда Сэмюэла Алито, о котором уже писал haqqin.az.
Пытаясь замять скандал, тот рассказал, что это все была затея его жены Марты-Энн, которая таким образом отреагировала на оскорбительный лозунг в адрес Дональда Трампа, вывешенный соседями, а он сам, воплощение объективности, не обращал никакого внимания на этот символ собственной партийной ангажированности. Злопамятные соседи сделали снимок, и добились-таки огласки инцидента на национальном уровне.
Поэтому всем было ясно, что имела в виду член нижней палаты Конгресса скандальная Мэрджори Тэйлор Грин, когда спустя всего шесть минут после оглашения вердикта суда разместила в соцсети изображение перевернутого флага. В короткое время пост собрал пару миллионов просмотров, и трамписты подхватили инициативу. Перевернутые флаги появились во множестве не только в сети, но и на флагштоках перед домами активистов и рядовых избирателей в знак протеста против несправедливого, как они считают, судебного решения.
Другим объединяющим символом для трампистов стал флаг, который называют «Призыв к небесам», такой тоже висел возле загородного дома судьи Алито. Он изображает на белом фоне зеленую ель и надпись «Призыв к небесам». Тут имеется отсылка к идее Джона Локка, что, не получая справедливости на земле, люди имеют лишь одну возможность - «воззвать к небесам» и применить силу против несправедливости. Такой флаг использовался во времена борьбы за независимость сторонниками Джорджа Вашингтона, а сейчас им размахивают трамписты.
Борьба флагов и символов показывает, насколько глубоко проходит общественный раскол в Соединенных Штатах и как он опасно близко затрагивает темы насильственного сопротивления. От чего лишь растет тревога по поводу того, куда качнется ситуация в случае нового проигрыша Трампа, не повторится ли в новых масштабах штурм 6 января? Да и победа вряд ли приведет к тому, что все расслабятся и успокоятся. Флаг вверх тормашками удивительно точный знак того, что сейчас происходит и может еще произойти в Америке.