Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 10:11

Как и ожидалось, решение суда Нью-Йорка по делу Трампа еще больше подогрело предвыборные страсти в Америке. Это пока единственное, что можно утверждать с уверенностью по поводу исторического судебного процесса. Мнения относительно того, насколько в результате приобретет и приобретет ли вообще Байден, и потеряет и потеряет ли вообще Трамп, сильно расходятся. Зато сторонники «пострадавшего» уже нашли общий опознавательный знак для своих. Социальные сети заполнили изображения перевернутого звездно-полосатого флага Соединенных Штатов.

Мысль тут ясна: согласно Кодексу флага США, который содержит рекомендации по использованию государственного символа, американский флаг переворачивают в случае «чрезвычайной опасности для жизни или имущества». На этот счет даже имеется решения Верховного суда США, принятое в 1974 году: дескать, переворачивать не запрещается. Флаг вверх ногами иногда используют протестующие, приравнивающие повод для протеста к бедствию. Перевернутые флаги были и в руках трампистов, штурмовавших Капитолий 6 января 2021 года в уверенности, что у их кандидата отняли победу на выборах. Свежий импульс к протестному использованию флага дала история, недавно опубликованная в The New York Times: оказывается, после событий 6 января перевернутый звездно-полосатый был поднят возле дома судьи Верховного суда Сэмюэла Алито, о котором уже писал haqqin.az. Пытаясь замять скандал, тот рассказал, что это все была затея его жены Марты-Энн, которая таким образом отреагировала на оскорбительный лозунг в адрес Дональда Трампа, вывешенный соседями, а он сам, воплощение объективности, не обращал никакого внимания на этот символ собственной партийной ангажированности. Злопамятные соседи сделали снимок, и добились-таки огласки инцидента на национальном уровне.