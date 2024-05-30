Вчерашняя молния в Азербайджане привела к гибели людей

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) призвало граждан не игнорировать правила безопасности во время грозы.

В ведомстве отметили, что несмотря многочисленные предупреждения об опасностях молнии и регулярные обращения к населению, наблюдавшаяся минувшей ночью гроза привела к жертвам и травмам среди населения.

В связи с этим МЧС в очередной раз обратилось к населению с призывом строго соблюдать правила безопасности.

Ведомство рекомендует во время грозы отключать электроприборы от сети, не стоять перед окнами, не приближаться к линиям электропередачи, не прятаться под высокими деревьями.

"Следует учитывать, что вероятность попадания молнии в дерево прямо пропорциональна его высоте. Так, например, если высота дерева составляет 4 метра, вы должны стоять на расстоянии не менее 4 метров от этого дерева.

Если вы купаетесь в водоеме, немедленно выходите на берег, если вы едете в машине, остановитесь, поднимите стекла и дождитесь окончания грозы", - говорится в сообщении МЧС.