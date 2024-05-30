1 июня в Шуше прошла VIII встреча министров образования Организации тюркских государств.

Гостей поприветствовал министр науки и образования Эмин Амруллаев, выступивший со вступительной речью. Он отметил, что успехи, достигнутые Организацией тюркских государств за короткий период времени, достойны восхищения.

Эмин Амруллаев особо подчеркнул, что основой устойчивого и здорового сотрудничества между тюркоязычными странами является молодежь. В этой связи обмен студентами общеобразовательных учреждений в рамках организации создает возможности для нашей молодежи познакомиться с общей историей, культурой и традициями друг друга.

Министр заявил, что в рамках организации, а также двустороннего сотрудничества отношения между странами стабильно успешно развиваются. В качестве примера дружбы и сотрудничества он отметил школы, построенные при поддержке братских стран, создание Турецко-Азербайджанского университета и проведение различных мероприятий между студентами, учителями, вузами и т.д.

В завершение своего выступления министр коснулся предстоящих целей по развитию двустороннего сотрудничества между странами-членами организации.

В свою очередь другие выступающие особо отметили высокий уровень организации данного мероприятия и подчеркнули важность развития сотрудничества в сфере науки и образования в рамках организации.

После выступлений были обсуждены вопросы повестки дня заседания.