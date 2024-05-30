Около 100 неизвестных напали на главный офис оппозиционной партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" в Тбилиси, разбили стекла и повредили инвентарь. Об этом партия сообщила на своей странице в социальной сети Х.

"Вандальская атака продолжалась более получаса, в ней приняли участие около сотни человек. Фасад офиса поврежден, окна выбиты, партийное оборудование повреждено", - говорится в сообщении.